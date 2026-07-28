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Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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28.07.2026 16:05:52

Why Sandisk Stock Keeps Crashing

Pity investors in Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock -- they just can't seem to catch a break.For three days running, Sandisk stock has fallen 10% or more. Including this morning's 12.5% crash through 9:50 a.m., the semiconductor stock has lost 31% of its value since Thursday evening. But why? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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