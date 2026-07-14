Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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14.07.2026 18:28:52
Why Sandisk Stock Popped Today
Monday was not a fun day to own Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock, which crashed 13% on worries about the durability of demand (and high prices) for computer memory chips.Monday was not fun... but Tuesday is looking better, with Sandisk stock up a healthy 6% through 11:45 a.m. ET.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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