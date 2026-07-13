NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus

Der NASDAQ 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Um 16:00 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,28 Prozent auf 29 442,35 Punkte zurück. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 1,19 Prozent leichter bei 29 471,02 Punkten, nach 29 825,11 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 29 536,29 Punkte, das Tagestief hingegen 29 315,62 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29 635,95 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 13.04.2026, einen Wert von 25 383,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, stand der NASDAQ 100 bei 22 780,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16,81 Prozent nach oben. Bei 30 762,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Intuit (+ 3,80 Prozent auf 285,41 USD), Workday (+ 3,26 Prozent auf 143,49 USD), Thomson Reuters (+ 3,18) Prozent auf 92,50 USD), Diamondback Energy (+ 2,70 Prozent auf 188,34 USD) und Netflix (+ 2,44 Prozent auf 75,16 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Sandisk (-10,46 Prozent auf 1 715,56 USD), Arm (-8,11 Prozent auf 297,15 USD), Western Digital (-7,97 Prozent auf 536,14 USD), Astera Labs (-7,79 Prozent auf 380,79 USD) und Seagate Technology (-7,07 Prozent auf 845,96 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 3 704 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,477 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,78 erwartet. Mit 6,46 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at