NASDAQ 100

29 409,08
-416,03
-1,39 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
NASDAQ 100 im Fokus 13.07.2026 16:02:51

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus

Der NASDAQ 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Um 16:00 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,28 Prozent auf 29 442,35 Punkte zurück. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 1,19 Prozent leichter bei 29 471,02 Punkten, nach 29 825,11 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 29 536,29 Punkte, das Tagestief hingegen 29 315,62 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29 635,95 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 13.04.2026, einen Wert von 25 383,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, stand der NASDAQ 100 bei 22 780,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16,81 Prozent nach oben. Bei 30 762,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Intuit (+ 3,80 Prozent auf 285,41 USD), Workday (+ 3,26 Prozent auf 143,49 USD), Thomson Reuters (+ 3,18) Prozent auf 92,50 USD), Diamondback Energy (+ 2,70 Prozent auf 188,34 USD) und Netflix (+ 2,44 Prozent auf 75,16 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Sandisk (-10,46 Prozent auf 1 715,56 USD), Arm (-8,11 Prozent auf 297,15 USD), Western Digital (-7,97 Prozent auf 536,14 USD), Astera Labs (-7,79 Prozent auf 380,79 USD) und Seagate Technology (-7,07 Prozent auf 845,96 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 3 704 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,477 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,78 erwartet. Mit 6,46 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 404,87 -1,41%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nahost-Krise im Fokus: ATX beendet Handel leichter -- DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex letztlich etwas fester notierte. Die US-Börsen tendieren im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen