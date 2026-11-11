Securitize holdings incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A42EKC / ISIN: US81517B1017
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11.11.2026 04:55:41
Why Securitize Stock Surged Today
Shares of Securitize (NYSE:SECZ) spiked 22% on Tuesday after the tokenization platform announced an intriguing acquisition.
Image source: Getty Images.
Securitize's revenue rose 13% year over year to $18.6 million in the third quarter.
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Analysen zu Securitize holdings incorporation Registered Shs
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