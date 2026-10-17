Serve Robotics Aktie
WKN DE: A3EW4Q / ISIN: US81758H1068
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17.10.2026 21:27:10
Why Serve Robotics Stock Plunged This Week
Thanks to a Wall Street analyst cutting earnings estimates and pointing to deeper multi-year losses, shares of Serve Robotics (NASDAQ:SERV) tumbled this week.
Serve Robotics stock closed at $3.49 on Friday, Oct. 16, down 25.7% from Friday, Oct. 9's close. Over the same period, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) was down 1.9%, and the Nasdaq-100 was down 4.8%.
Image source: Getty Images.
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