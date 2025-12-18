Serve Robotics Aktie
Why Serve Robotics Stock Surged Today
Serve Robotics (NASDAQ: SERV) was serving up some shareholder gains on Thursday. The robot maker's stock price bounced 6% higher, thanks largely to an optimistic research note from an analyst initiating coverage on the company. The new bull in Serve's pen is Oppenheimer's Colin Rusch. Before market open that day, Rusch inaugurated his tracking of the company by flagging it with an outperform (read: buy) recommendation and price target of $20 per share. That's nearly double the stock's most recent closing level. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
