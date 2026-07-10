ServiceNow Aktie

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WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021

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10.07.2026 02:01:12

Why ServiceNow Stock Crushed it on Thursday

Enough investors were eager to own ServiceNow (NYSE: NOW) stock on Thursday to push the stock to a 1% gain. Much of this was due to a new partnership announced between the company and a top global electronics conglomerate.That morning, Hitachi Digital Services announced that it's teaming with ServiceNow on a new, cutting-edge product. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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