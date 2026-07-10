ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
|
10.07.2026 02:01:12
Why ServiceNow Stock Crushed it on Thursday
Enough investors were eager to own ServiceNow (NYSE: NOW) stock on Thursday to push the stock to a 1% gain. Much of this was due to a new partnership announced between the company and a top global electronics conglomerate.That morning, Hitachi Digital Services announced that it's teaming with ServiceNow on a new, cutting-edge product. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ServiceNow Inc
|
09.07.26
|S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ServiceNow von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: ServiceNow legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
02.07.26
|S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte ein ServiceNow-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.07.26