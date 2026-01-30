MP Materials a Aktie

MP Materials a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012

30.01.2026 15:17:00

Why Shares in MP Materials Slumped This Week

MP Materials (NYSE: MP) stock declined by 10.7% in the week to Friday morning, as sentiment toward the rare-earth sector shifted through the week. Here's what's impacting investor thinking this week. The week began with a bang over USA Rare Earth's agreement with the U.S. government, which will result in $277 million in Federal Funding and a $1.3 billion loan under the CHIPS Act. In addition, USA Rare Earth agreed $1.5 billion in private investment. It's an exciting development that helps derisk the company's business plan and secure a domestic supply of rare earth magnets.The market has speculated over such a deal ever since MP Materials agreed to a transformative public-private partnership with the U.S. Government in July. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
