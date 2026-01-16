Sigma Lithium Aktie
WKN DE: A3CTYQ / ISIN: CA8265991023
|
16.01.2026 18:00:34
Why Shares of Sigma Lithium Are Falling Today
Falling more than 14% yesterday from where it closed on Wednesday, Sigma Lithium (NASDAQ: SGML) seems likely to extend its downward trajectory to end the week. With shares of the lithium producer downgraded yesterday afternoon and the company encountering challenges in restarting operations at its Brazilian mine, investors seem to have found sufficient motivation to move the stock out of their portfolios.As of 11:41 a.m. ET, Sigma Lithium shares are trading 12.9% lower.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sigma Lithium
|
13.11.25
|Ausblick: Sigma Lithium informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Sigma Lithium zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sigma Lithium
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sigma Lithium
|10,50
|-14,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.