Ausblick: Sigma Lithium präsentiert Quartalsergebnisse

Sigma Lithium wird am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,231 USD je Aktie gegenüber -0,240 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 68,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 23,4 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,20 USD, gegenüber -0,630 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 387,6 Millionen USD im Vergleich zu 153,7 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at