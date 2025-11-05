SSR Mining Aktie
WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032
|
05.11.2025 17:00:30
Why Shares of SSR Mining Are Plunging Today
Reporting third-quarter 2025 financial results yesterday after the bell rang, precious metals producer SSR Mining (NASDAQ: SSRM) failed to meet analysts' top-line expectations. Additionally, the company provided lackluster guidance -- all of which is leading the market to express its disappointment.As of 10:46 a.m. ET, SSR Mining stock is down 9%, recovering slightly from its earlier decline of 16.2%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
