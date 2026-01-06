Shattuck Labs Aktie
WKN DE: A2QD61 / ISIN: US82024L1035
Why Shattuck Labs Stock Soared in December
A recommendation upgrade from an analyst at the beginning of December set the tone for Shattuck Labs (NASDAQ: STTK) stock in 2025's final month. The clinical-stage biotech's share price rose by almost 74% as a result.The person responsible for that influential move was H.C. Wainwright's Joseph Pantginis, who on Dec. 1 shifted his recommendation on Shattuck to buy from his previous neutral. He set his new price target at $6 per share, which at the time was nearly three times the stock's level. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
