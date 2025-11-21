Sigma Lithium Aktie

WKN DE: A3CTYQ / ISIN: CA8265991023

21.11.2025 15:00:00

Why Sigma Lithium Rallied This Week

Shares of Sigma Lithium (NASDAQ: SGML) rallied 55.1% this week through Thursday trading, according to data from S&P Global Market Intelligence.Sigma Lithium is a lithium miner with ownership of several mines in Brazil. As such, it's highly levered to lithium prices. Lithium prices are currently in a bear market, with the price per kilogram of lithium carbonate having declined by approximately 90% since the metal's early 2023 highs, before this month's partial recovery.This week, several industry participants and analysts predicted an additional rebound ahead.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
