WKN DE: A3CTYQ / ISIN: CA8265991023

Sigma Lithium
22.12.2025 17:57:44

Why Sigma Lithium Stock Zoomed to 52-Week Highs Today

Shared of Sigma Lithium (NASDAQ: SGML) rocketed 16.9% higher Monday morning, hitting 52-week highs of $14.25 per share. With today's gain, the lithium stock has now soared a jaw-dropping 200% in just six months.What's unfolding in the global lithium markets right now represents a massive tailwind for Sigma Lithium, which is why investors are piling on to the stock that's still up only 20% in 2025.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
