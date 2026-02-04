Sonos Aktie
WKN DE: A2JPF2 / ISIN: US83570H1086
|
04.02.2026 18:51:03
Why Sonos Stock Popped Today
Sonos (NASDAQ: SONO) stock jumped 4.9% through 12:15 p.m. ET Wednesday after beating on top and bottom lines in its fiscal Q1 2026 earnings announcement last night.Heading into the report, analysts forecast Sonos to earn $0.68 per share (adjusted for one-time items) on sales of $536.9 million. Instead, Sonos reported an adjusted profit of $0.93 per share on sales of $546 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Sonos Inc
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Sonos Inc
|14,06
|0,39%
