SPS Commerce Aktie
WKN DE: A1CW7W / ISIN: US78463M1071
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20.08.2026 00:59:37
Why SPS Commerce Stock Was a Winner on Wednesday
SPS Commerce (NASDAQ: SPSC) stock wasn't impeded on Hump Day at all. Thanks largely to a substantial price target raise from an analyst, investors flocked to the supply chain software developer's equity. SPS Commerce's stock finished the day more than 4% higher in value.The prognosticator behind that move was Needham's Scott Berg, who lifted his fair value assessment on SPS by more than 33%. He now feels the stock is worth $100 per share, from his previous $75. He maintained his buy recommendation when making the change. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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