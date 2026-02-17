SSR Mining Aktie

WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032

17.02.2026 16:54:37

Why SSR Mining Stock Dropped Today

Up one day and down the next, SSR Mining (NASDAQ: SSRM) stock may be frustrating investors -- but its gyrations are easy to explain.SSR Mining mines gold (and also copper, silver, lead, and zinc). When the price of gold rises, SSR stock tends to rise; when the price of gold falls, SSR stock tends to fall. Today, gold prices are falling, and SSR stock is following them down: 8.5% as of 10:45 a.m. ET Tuesday.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
