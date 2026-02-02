Erste Schätzungen: SSR Mining legt Quartalsergebnis vor

SSR Mining veröffentlicht voraussichtlich am 17.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,774 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1835,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,040 CAD je Aktie erzielt worden waren.

SSR Mining soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 618,4 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 452,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,35 CAD, gegenüber -1,770 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2,14 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,36 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

