SSR Mining Aktie
WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032
|
05.02.2026 17:55:17
Why SSR Mining Stock Keeps Falling
Owning SSR Mining (NASDAQ: SSRM) stock hasn't been a lot of fun this past week.Shares of the gold miner (which also mines copper, silver, lead, and zinc) are down 5.4% through 11:40 a.m. ET Thursday. This is only SSR's second straight day of declines, but the stock's down 19% since hitting its all-time high above $28 on Jan. 28. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SSR Mining Inc Registered Shs
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: SSR Mining legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: SSR Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: SSR Mining öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SSR Mining Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SSR Mining Inc Registered Shs
|20,40
|6,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.