Stitch Fi a Aktie
WKN DE: A2H52J / ISIN: US8608971078
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11.06.2026 23:23:02
Why Stitch Fix Stock Surged Today
Shares of Stitch Fix (NASDAQ: SFIX) popped on Thursday after the online personal styling service delivered quarterly results that exceeded investors' projections.Image source: Getty Images.Stitch Fix's ret revenue rose 4.7% year over year to $340 million in its fiscal 2026 third quarter, which ended on May 2. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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09.06.26
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