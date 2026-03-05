Super Micro Computer Aktie

Super Micro Computer

WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023

05.03.2026 15:20:00

Why Super Micro Computer Surged Double-Digits in February

Shares of server leader Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) rallied 11.3% in February, according to data from S&P Global Market Intelligence.Super Micro had been a laggard among AI stocks over the past year and a half, as revenue growth has been lumpy and gross margins had pressured by competition. But with the stock trading at a cheap valuation entering the month, a solid beat in the December quarter and positive words about margin improvement going forward caused Super Micro to rise in February.In its fiscal second quarter ended in December, Super Micro delivered 122.8% revenue growth to $12.7 billion, with adjusted (non-GAAP) earnings per share up 16.9% to $0.69. Both figures beat expectations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
