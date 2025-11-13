Tetra Tech Aktie
WKN: 902888 / ISIN: US88162G1031
|
13.11.2025 16:38:59
Why Tetra Tech Stock Popped Today
Shares of engineering company Tetra Tech (NASDAQ: TTEK) jumped 11% through 9:45 a.m. ET Thursday after the company beat on both the top and bottom lines last night.Heading into the company's fiscal fourth-quarter earnings report, analysts forecast Tetra Tech would earn $0.40 per share on sales of less than $1.1 billion in the period ended Sept. 28. In fact, Tetra Tech earned $0.44 per share on a non-GAAP (adjusted) basis, and sales surpassed $1.2 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tetra Tech Inc.mehr Nachrichten
|
29.07.25
|Ausblick: Tetra Tech präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Tetra Tech stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Tetra Tech Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tetra Tech Inc.
|32,00
|0,00%