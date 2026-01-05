SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
05.01.2026 20:21:49
Why This $83 Million Exit Signals a Shift as Short-Term Bond ETF Loses 8.6% Allocation
Florida-based Bramshill Investments reported a full exit from the First Trust Enhanced Short Maturity ETF (NASDAQ:FTSM) in a November 14 SEC filing, reducing assets by $82.60 million.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14, Bramshill Investments eliminated its holdings in First Trust Enhanced Short Maturity ETF (NASDAQ:FTSM). The fund sold 1.38 million shares during the third quarter for an estimated $82.60 million based on quarterly average pricing. FTSM had previously accounted for 8.64% of Bramshill’s assets under management in the prior quarter.Top holdings following the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|SHIFT Inc.
|5,10
|2,82%
