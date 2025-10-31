Bloom Energy Aktie

31.10.2025 09:31:12

Why This Was a Good Week to Plow Into Bloom Energy Stock

Stock market players were more than energized about Bloom Energy (NYSE: BE) over the past several trading days. Thanks to a well-received quarterly earnings report, a clutch of fresh analyst price target hikes, and some news on the financing front, the company's shares were on the rise.As of early Friday morning, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence, they had gained nearly 16% week to date.Bloom, a developer of cutting-edge fuel cell products, posted its third-quarter results on Tuesday. The company didn't hesitate to say that with its $519 million on the top line -- 57% higher year over year, by the way -- it notched its fourth straight all-time high revenue figure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
