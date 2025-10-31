Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
31.10.2025 09:31:12
Why This Was a Good Week to Plow Into Bloom Energy Stock
Stock market players were more than energized about Bloom Energy (NYSE: BE) over the past several trading days. Thanks to a well-received quarterly earnings report, a clutch of fresh analyst price target hikes, and some news on the financing front, the company's shares were on the rise.As of early Friday morning, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence, they had gained nearly 16% week to date.Bloom, a developer of cutting-edge fuel cell products, posted its third-quarter results on Tuesday. The company didn't hesitate to say that with its $519 million on the top line -- 57% higher year over year, by the way -- it notched its fourth straight all-time high revenue figure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Bloom Energymehr Analysen
