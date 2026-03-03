ThredU a Aktie
WKN DE: A2QR0C / ISIN: US88556E1029
03.03.2026 20:26:26
Why ThredUp Stock Was Tumbling Today
Shares of ThredUp (NASDAQ: TDUP) were falling today after a seemingly solid fourth-quarter earnings report wasn't enough to stem the recent sell-off in the stock.The company is still operating at a net loss on a generally accepted accounting principles (GAAP) basis, and expects top-line growth to slow in 2026 with flat margins.As a result, the stock was down 19.1% as of 1:53 p.m. ET.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
