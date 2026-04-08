Tilray Brands Aktie
WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096
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08.04.2026 19:58:47
Why Tilray Stock Got Hammered in March
We can say this for Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) -- the Canadian marijuana company is a hardy survivor. Along with the rest of its ever-struggling industry, it's operated with frequent bottom-line losses for years, and is still standing.March was another month for the company to endure. It was bookended by the company's announcement of a new acquisition and an analyst's price target cut, unfortunately neither development helped support the stock price. Over the course of the month, Tilray's U.S.-listed shares declined by almost 18%.Since the early 2020s, Tilray has made a stab at diversification by pushing into a different intoxicant. It's built a sizable alcohol portfolio by acquiring American craft breweries. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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