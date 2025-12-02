Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
02.12.2025 01:18:35
Why time is running out for Germany's green hydrogen industry
Firms are ready to make the equipment needed for green hydrogen, but demand has not picked up yet.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
