TIE Kinetix NV Aktie
WKN: 935341 / ISIN: NL0000386985
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07.07.2026 17:50:01
Airbus to make first foray into engine manufacturing with hydrogen tie-up
European aircraft maker to form joint venture with Germany’s MTU Aero Engines to take on China and US rivalsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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