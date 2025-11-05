Toast Aktie
WKN DE: A3C3Y4 / ISIN: US8887871080
|
05.11.2025 20:00:00
Why Toast Stock Is Sizzling Today
Shares of Toast (NYSE: TOST) were up by 10.6% at 12 p.m. ET today. The maker of cloud-based software for food-service management posted Q3 2025 results on Tuesday evening, with mixed results versus Wall Street's consensus estimates.Toast's third-quarter revenues rose 25% year over year to $1.63 billion. Your average analyst would have settled for $1.58 billion. Adjusted earnings more than doubled from $0.07 to $0.16 per diluted share, but analysts were looking for a triple (and then some). The bottom-line Street consensus pointed to $0.24 per share.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Toastmehr Analysen
