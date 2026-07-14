Tower Semiconductor LtdShs Aktie

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WKN: 893169 / ISIN: IL0010823792

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14.07.2026 17:48:31

Why Tower Semiconductor Stock Skyrocketed on Tuesday

Shares of Tower Semiconductor (NASDAQ: TSEM) rallied on Tuesday, jumping as much as 19%. As of 11:46 a.m. ET, the stock was still up 15.9%.The catalyst that sent the semiconductor foundry higher was a move to increase capacity to meet soaring demand.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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