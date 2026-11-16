Investors were turning away from Turning Point Brands (NYSE:TPB) on Monday, punishing the company's stock with a sell-off that lowered its stock price by almost 11%. This was in the wake of a regulatory filing revealing the tobacco specialist will seek new financing before long.

Before market open, Turning Point filed a mixed shelf registration form with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). This is a document in which a company, or some of its existing investors, registers a variety of its securities for sale with the intent to raise fresh capital or debt financing.

Image source: Getty Images.

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