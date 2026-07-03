Universal Technical Institute Aktie
WKN: 590097 / ISIN: US9139151040
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03.07.2026 09:39:19
Why Universal Technical Institute Stock Crushed it This Week
Universal Technical Institute (NYSE: UTI) stock barreled into July on a high note. The educational services company announced an important managerial appointment, and was the subject of a bullish new analyst move. Across the holiday-shortened week, its stock rose by nearly 18%, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence. Just before said week kicked into gear, Truist Securities pundit Jasper Bibb significantly raised his price target on UTI's shares Monday morning. He now feels they are worth $47 apiece, nearly 20% over his previous fair value assessment of $40. In making the change, he kept his buy recommendation intact. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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