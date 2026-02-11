Upwork Aktie
WKN DE: A2N5QE / ISIN: US91688F1049
|
11.02.2026 03:07:12
Why Upwork Stock Plunged Today
Shares of Upwork (NASDAQ: UPWK) sank on Tuesday after the freelancer marketplace reported a decline in active clients. By the close of trading, Upwork's stock price was down more than 19%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Upwork Inc
|
25.01.26
|Erste Schätzungen: Upwork verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Upwork legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Upwork Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Upwork Inc
|11,01
|0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende schwächer zeigen. Der deutsche Leitindex wird ohne grosse Ausschläge erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.