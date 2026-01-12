Urban Outfitters Aktie

Urban Outfitters für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888903 / ISIN: US9170471026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.01.2026 18:10:13

Why Urban Outfitters Stock Just Crashed

Urban Outfitters (NASDAQ: URBN) stock tumbled 11% through 11:50 a.m. ET Monday despite reporting "record holiday sales" for November and December.Total sales for the two months ended Dec. 31, 2025, rose 9% in comparison to the year-ago period. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Urban Outfitters Inc.

mehr Nachrichten