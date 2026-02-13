Valaris Aktie
WKN DE: A3CNQC / ISIN: BMG9460G1015
|
13.02.2026 17:54:53
Why Valaris Limited Rocketed Over 40% This Week
Shares of Valaris (NYSE: VAL) rallied 48.1% this week through 11:50 a.m. Friday, according to data from S&P Global Market Intelligence.On Monday, the company announced essentially a "merger of equals" with Transocean (NYSE: RIG), a tie-up that would create the largest offshore oil rig company on the public markets.Investors applauded the deal, looking forward to ample cost synergies that may de-risk the company going forward.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Valaris Ltd Registered Shs
|
29.10.25
|Ausblick: Valaris legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Valaris veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)