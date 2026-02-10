Valaris Aktie
WKN DE: A3CNQC / ISIN: BMG9460G1015
|
10.02.2026 01:54:23
Why Valaris Stock Surged Today
Shares of Valaris (NYSE: VAL) soared on Monday after it struck a deal to be acquired by rival offshore driller Transocean (NYSE: RIG). By the close of trading, Valaris' stock price was up more than 34%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Valaris Ltd Registered Shs
|83,82
|34,31%
