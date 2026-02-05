Varonis Systems Aktie
WKN DE: A1XELT / ISIN: US9222801022
|
05.02.2026 01:33:17
Why Varonis Systems Stock Dived by Almost 11% Today
Varonis Systems (NASDAQ: VRNS) stock dipped notably in price, with its shares ultimately closing the day nearly 11% lower. That was on the back of an earnings report that missed notably on net income guidance. Investors also seemed displeased about a looming acquisition.In its fourth quarter of 2025, Varonis reported total revenue of nearly $173.4 million, up 9% year over year. Net income not in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) very much veered in the other direction for the data security specialist, declining by a steep 53% to $11.1 million ($0.08 per share). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Varonis Systems Inc
Aktien in diesem Artikel
|Varonis Systems Inc
|18,95
|-4,99%
