WKN DE: A1XELT / ISIN: US9222801022

05.02.2026 01:33:17

Why Varonis Systems Stock Dived by Almost 11% Today

Varonis Systems (NASDAQ: VRNS) stock dipped notably in price, with its shares ultimately closing the day nearly 11% lower. That was on the back of an earnings report that missed notably on net income guidance. Investors also seemed displeased about a looming acquisition.In its fourth quarter of 2025, Varonis reported total revenue of nearly $173.4 million, up 9% year over year. Net income not in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) very much veered in the other direction for the data security specialist, declining by a steep 53% to $11.1 million ($0.08 per share).
