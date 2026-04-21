Vicor Aktie

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WKN: 881341 / ISIN: US9258151029

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21.04.2026 23:24:48

Why Vicor Stock Triumphed on Tuesday

Mr. Market was clearly energized by power systems specialist Vicor (NASDAQ: VICR) on Tuesday. Investors flocked to the company's stock after it reported revenue and earnings that topped estimates. By the end of the trading day, the shares had risen by almost 10%.That morning, Vicor reported that its net revenue for the first quarter of this year was just under $113 million. This is 20% higher than the company's take for the same period of 2025. Net income under generally accepted accounting principles (GAAP) improved far more dramatically, increasing by more than eightfold to land just shy of $21 million ($0.44 per share). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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