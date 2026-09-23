Viking Therapeutics Aktie
WKN DE: A12GD6 / ISIN: US92686J1060
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23.09.2026 06:04:12
Why Viking Therapeutics Stock Skyrocketed on Tuesday
Shares of Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) surged on Tuesday after the biopharmaceutical specialist announced encouraging clinical trial results for its experimental weight loss drug.
People receiving weekly doses of Viking's investigational obesity drug, VK2735, lost 16% to 19% of their bodyweight after 21 weeks, compared with roughly 0% for placebo.
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Analysen zu Viking Therapeutics Inc
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