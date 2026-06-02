Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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02.06.2026 11:27:22

Why Walmart Stock Dropped 12% in May

Retail giant Walmart (NASDAQ: WMT) stock fell 12% in May, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Although it released a strong earnings report, it also warned that pressure might be coming.Walmart has the largest network of physical stores in the world, with more than 10,000 global locations. It's also a discount retailer, so it plays an even more important role when shoppers are feeling the pinch of inflation. That's been going on for a while, and Walmart has been outperforming over the past few years.It demonstrated robust results in the fiscal 2027 first quarter (ended April 30), with a 7.3% year-over-year increase in revenue and 4.1% increase in U.S. comparable sales. Operating income was up 5% over last year, and earnings per share rose from $0.61 to $0.66.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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