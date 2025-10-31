Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
31.10.2025 16:30:10
Why Western Digital Stock Popped on Friday
Western Digital (NASDAQ: WDC) stock jumped 7.3% through 11 a.m. ET Friday after the computer memory-maker reported a strong earnings beat last night. Analysts only expected Western Digital to earn $1.58 per share on $2.7 billion in revenue for its first fiscal quarter 2026, but the company reported $1.78 per share in profit, and sales of $2.8 billion.
