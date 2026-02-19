Wheels Up Experienc a Aktie
WKN DE: A3CU4A / ISIN: US96328L1061
|
19.02.2026 21:25:48
Why Wheels Up Experience Stock Is Plummeting Today
Both the Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 seem likely to finish today lower than yesterday, but there's little doubt that Wheels Up Experience (NYSE: UP) stock will lose altitude. The private jet company reported fourth-quarter 2025 financial results today before the bell rang, and investors are clearly unhappy with the results, sending Wheels Up stock lower.As of 2:20 p.m. ET, shares of Wheels Up are down 11.7%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
