Winnebago Industries Aktie
WKN: 857479 / ISIN: US9746371007
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23.10.2026 17:17:46
Why Winnebago Industries Stock Surged This Week
Fiscal fourth-quarter adjusted earnings that beat consensus estimates, alongside a multi-year cost-cutting plan, sent Winnebago Industries (NYSE:WGO) soaring 16% this week.
Winnebago Industries stock changed hands at $27.35 as of Friday morning, up 16% this week from last Friday's close. Over the same period, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) was down 0.5%, and the Nasdaq-100 was down 0.8%.
Image source: Winnebago.
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