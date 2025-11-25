Wolfspeed Aktie

Wolfspeed

WKN DE: A41JEH / ISIN: US97785W1062

26.11.2025 00:15:02

Why Wolfspeed Stock Soared 10.1% Today

Shares of Wolfspeed (NYSE: WOLF) jumped on Tuesday, finishing the day up 10.1%. The spike came as the S&P 500 and Nasdaq Composite gained 0.9% and 0.6%, respectively.The stock is continuing to gain after its CEO outlined his vision for the company's future in an interview released Friday.The company's CEO, Robert Feurle, laid out his plan to turn the embattled chipmaker around. In an interview with Triangle Business Journal, Feurle said the key was diversification. Where his predecessor focused almost exclusively on the electric vehicle (EV) market, Feurle made clear he thinks there are several markets for its energy-efficient chips.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Wolfspeed

Analysen zu Wolfspeed

Aktien in diesem Artikel

Wolfspeed 17,20 10,26% Wolfspeed

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX wenig bewegt -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Mittwoch seitwärts. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

