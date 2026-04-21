Yelp Aktie
WKN DE: A1JQ9H / ISIN: US9858171054
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22.04.2026 00:37:01
Why Yelp Stock Crushed it on Tuesday
On the back of an update to its product lineup, Yelp (NYSE: YELP) stock did well on Tuesday. Investors pushed the shares up by more than 3% during an otherwise forgettable trading session that saw the S&P 500 index dip by 0.6%.Well before market open, Yelp announced its spring product release, a refreshing of the business listing specialist's suite of offerings. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Yelp Inc.
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11.02.26
|Ausblick: Yelp informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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05.11.25
|Ausblick: Yelp legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Yelp Inc.
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