Dollar Tree Aktie
WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080
19.03.2026 13:45:00
Why You Might Consider an Investment in Dollar Tree Today
This past Monday morning, Dollar Tree (NASDAQ: DLTR) released its fourth-quarter earnings, reporting solid revenue and earnings. Net sales rose 9% to $5.5 billion, and same-store sales rose 5%, while diluted earnings climbed 38% to $2.56 a share. And the company opened 402 new Dollar Tree stores in 2025 while divesting its Family Dollar chain, which didn't perform as well. It now has more than 9,000 locations. Management said it expects net sales to rise to about $20.6 billion for full-year 2026, up slightly from $19.4 billion last year. And it plans to open an additional 400 stores this year while closing about 75.Dollar Tree stock jumped 6.4% after its earnings release. Could there be more upside for investors ahead?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
