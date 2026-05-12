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ZoomInfo Technologies Aktie

ZoomInfo Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P5HE / ISIN: US98980F1049

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12.05.2026 23:39:30

Why ZoomInfo Technologies Stock Dived by Almost 33% Today

The stock of ZoomInfo Technologies (NASDAQ: GTM) was zooming in the exact opposite direction that investors wanted on Tuesday. On the back of a poorly received earnings report, market players aggressively traded out of the enterprise database company, leaving its shares with a nearly 33% loss on the day.In its first quarter, ZoomInfo reported revenue of slightly over $310 million, up 1.5% year over year. Net income not under generally accepted accounting principles (GAAP) saw a more dramatic rise of almost 7% to $87.5 million, or $0.28 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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