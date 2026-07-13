REFUGIUM Aktie
WKN DE: 700710 / ISIN: DE0007007106
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13.07.2026 15:01:42
Wie ein alpines Refugium Luxus neu definiert
Es gibt viele Ferienorte in den Bergen, die sich im Sommer mit Programmen, Terminen, wilden Attraktionen und jenem geschäftigen Versprechen überbieten, wonach Erholung vor allem dann gelungen ist, wenn der Kalender auch in den Ferien prall gefüllt bleibt. Das BelArosa Chalet im Schweizer Kurort Arosa bietet etwas anderes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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