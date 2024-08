Wiener Börse-Handel ATX fällt zum Start des Donnerstagshandels

Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,15 Prozent tiefer bei 3 657,63 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 118,700 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,004 Prozent leichter bei 3 662,95 Punkten, nach 3 663,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 657,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 666,27 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,832 Prozent. Vor einem Monat, am 22.07.2024, lag der ATX noch bei 3 686,55 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 22.05.2024, den Wert von 3 758,87 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 22.08.2023, bei 3 138,51 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,20 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit DO (+ 0,68 Prozent auf 148,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,66 Prozent auf 16,81 EUR), Wienerberger (+ 0,61 Prozent auf 29,72 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,33 Prozent auf 30,80 EUR) und Verbund (+ 0,26 Prozent auf 77,15 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Schoeller-Bleckmann (-4,33 Prozent auf 32,00 EUR), voestalpine (-1,00 Prozent auf 21,76 EUR), Raiffeisen (-0,93 Prozent auf 16,96 EUR), Österreichische Post (-0,67 Prozent auf 29,55 EUR) und OMV (-0,66 Prozent auf 38,90 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18 271 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,786 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,70 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,66 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at