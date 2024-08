Wiener Börse-Handel: ATX Prime beendet die Sitzung im Plus

In Wien standen die Signale am Abend auf Stabilisierung.

Schlussendlich beendete der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 1 849,29 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,012 Prozent fester bei 1 847,17 Punkten, nach 1 846,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 847,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 854,60 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, notierte der ATX Prime bei 1 839,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2024, wurde der ATX Prime mit 1 862,04 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 1 570,38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 7,89 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 1,52 Prozent auf 100,00 EUR), Frequentis (+ 1,05 Prozent auf 28,90 EUR), EVN (+ 1,00) Prozent auf 30,45 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,94 Prozent auf 17,10 EUR) und PORR (+ 0,89 Prozent auf 13,66 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Polytec (-3,22 Prozent auf 3,01 EUR), UBM Development (-2,88 Prozent auf 20,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,17 Prozent auf 31,50 EUR), Rosenbauer (-2,09 Prozent auf 42,20 EUR) und Marinomed Biotech (-1,79 Prozent auf 5,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. 1 823 331 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,873 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,75 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at